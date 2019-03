Tredje siktet i cyanid-saken fengslet i fire uker

NTB Innenriks

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt til NRK.

Mannen er siktet for det samme som de to andre siktede i saken – grovt brukstyveri av bil. Ettersom alle dokumentene i saken er klausulert, så kan ikke politiet kommentere saken ytterligere, sier Granstrøm til Romerikes Blad.

Ifølge avisen skal den siktede være en polakk som har tilknytning til de to andre som er siktet for tyveri av bilen. Han ble pågrepet i sitt eget hjem onsdag formiddag og ble framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Hans advokat opplyser til avisen at mannen nekter befatning med tyveriet. De to andre siktede, som også er fra Polen, nekter også straffskyld. De ble pågrepet i begynnelsen av mars og sitter i varetekt.

Varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon 20. februar. I bilen var det medikamenter som skulle til sykehus i Norge, blant annet en beholder med det svært giftige stoffet cyanid. Politiet satte store ressurser inn for å finne bilen og gikk ut med advarsler om hvor farlig cyaniden var.

De to andre siktede ble pågrepet etter å ha stukket av fra en politikontroll og deretter skjult seg i en møkkakjeller på Gjerdrum der en politihund sporet dem opp.

