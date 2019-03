Statsadvokaten avviser å ha bedt om ransaking i Black Box-saken

NTB Innenriks

– Jeg har ikke bedt om noen ransaking, sier Strand til NRK.

Statsadvokaten varsler en gjennomgang av prosessen.

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken, og det skal gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier han.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom ham og politiet var for dårlig.

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking, sier statsadvokaten.

Avviste ransakelsestillatelse

Forrige måned omgjorde Strand politiets henleggelse av saken mot det omstridte Black Box-teateret, som i desember ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer.

Onsdag forrige uke siktet Oslo-politiet kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred. I tillegg bad politiet om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Tillatelsen ble imidlertid avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold. Søndag ble saken henlagt på nytt, fordi intet straffbart forhold var bevist.

– Uryddig prosess

Halvard Helle, teaterdirektør Anne-Cecilie Sibues advokat, mener at siktelsesprosessen har vært svært uryddig og ønsker velkommen en grundig evaluering av prosessen.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sier Helle til NTB.

En rekke kulturorganisasjoner har refset siktelsen mot Black Box-teateret. Saken er en av de mest alvorlige inngrepene i kunstneres frihet noensinne i Norge, mener direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

– At en teatersjef blir truet med husransakelse for å undersøke noe i forbindelse med en forestilling, kan jeg ikke huske har skjedd før i vår historie, sa Gjelten til NTB søndag.

