Krisemøte i VG, har fjernet sitat i Giske-sak

TV 2 får bekreftet fra flere kilder at toppledelsen i avisa var samlet til krisemøter både onsdag kveld og torsdag. Temaet i møtene skal være VGs håndtering av saken.

Onsdag kveld fortalte den 27 år gamle kvinnen sin versjon av hva som skjedde da hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar. I kjølvannet av dette laget VG en sak der hun ble sitert på følgende: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Torsdag valgte VG å gjøre endringer i nettsaken som avisen publiserte for nøyaktig én måned siden, skriver Journalisten. Sitatet er nå fjernet.

Etter å ha fjernet sitatet, står det nå følgende forklaring VGs sak:

«NB! Etter publisering av denne saken har kvinnen som ble filmet sagt til TV 2 at hun ikke har følt seg godt ivaretatt av VG. Hun sier situasjonen på Vulkan hele tiden var uproblematisk for henne, og hun ønsket ikke at videoen skulle bli spredd eller varslet om. VG har beklaget overfor kvinnen, og manuset er endret slik at sitatet fra henne ikke lenger er med. Denne endringen ble gjort 21. mars 2019.»

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG beklager saken.

– Etter TV 2s sak og at kvinnen åpent forteller at sitatet hun gir til VG ikke er hennes opplevelse av situasjonen, mener vi det eneste rette er å fjerne sitatet. Dette kommer i tillegg til at vi har beklaget hele saken. Vi er oppriktig lei oss for at hun har havnet i denne situasjonen, og for opplevelsen hun har hatt med VG, skriver nyhetsredaktøren.

