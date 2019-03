Frp-representant foreslår å betale flyktninger i Libanon

NTB Innenriks

– Folk som kommer seg til Norge selv og ikke får opphold her, får med seg penger for å reise tilbake igjen, sier stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) til Dagen.

Hun viser til at enslige asylsøkere som får avslag på søknaden sin, får rundt 20.000 kroner med seg om de reiser ut av Norge frivillig.

I februar var Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i Midtøsten for å lære mer om flyktningene der. En av deltakerne på turen var Kjønaas Kjos.

– Det slo meg da vi satt inne i et av flyktningteltene i Libanon og møtte en enke som tidligere var tilbudt å bli kvoteflyktning, men takket nei fordi hun heller ville reise hjem til Syria. Hvis hun hadde klart å komme seg til Norge, hadde hun fått penger til å starte et nytt liv i Syria, forteller hun.

Regjeringen har bestemt at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2019. Men ifølge Kjos, ønsket ikke mange av dem kommunal- og forvaltningskomiteen møtte, å bli kvoteflyktninger.

– 80 prosent av dem som blir tilbudt å bli kvoteflyktninger, sier nei. Når de får informasjon om at det er forventet at kvinner jobber i Norge, og at gutter og jenter går på skole sammen, er det mange som ikke ønsker å reise, sier hun.

Frp-representanten vil ta penger fra bistandbudsjettet for å finansiere tiltaket.

– I dag bruker vi mye bistandsmidler på å holde menneskene i flyktningleire i live. I stedet kunne vi brukt mer penger på å ta dem tilbake til hjemlandet.

