Empire-skaper snakker ut etter Smollett-skandalen

– Både jeg og rollebesetningen har gått gjennom smerte, sinne, sorg og frustrasjon, og vi vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det. Det har vært en berg-og-dalbane, sier produksjonslederen i en Instagram-video.

Det er første gang Daniels uttaler seg om saken siden serien returnerte onsdag, da uten Smolletts karakter. Ifølge Daniels har skandalen vært så altoppslukende at han onsdag nesten glemte å fortelle tittere om seriens comeback.

36-årige Smollett fikk sterke sympatierklæringer i USA da han fortalte at han var blitt utsatt for hatkriminalitet. Smollett, som er afroamerikansk, homofil og skuespiller i serien «Empire», hevdet i slutten av januar at han ble angrepet i Chicago av to maskerte menn.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at den profilerte skuespilleren og LHBT-aktivisten iscenesatte et angrep på seg selv, et angrep han framstilte som rasistisk og homofobisk. Han er nå siktet for falsk forklaring og ordensforstyrrelse.

Smollett har nektet straffskyld. Han risikerer flere år i fengsel.