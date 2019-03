DN: VG-journalist jobber ikke med egne saker etter TV 2-reportasje

NTB Innenriks

Det er Håndlykken som siden 4. mars, har ledet gjennomgangen av VGs håndtering av barvideoen med Trond Giske.

– Lars Joakim Skarvøy er nå på jobb for å være tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgang av saken, skriver hun i en epost til Dagens Næringsliv. Deretter bekrefter hun at han ikke jobber aktivt med sine egne saker:

– Nei, han jobber ikke aktivt med egne saker. Han er tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgangen vi har av saken.

Hun sier de jobber fremdeles med gjennomgangen av saken og at avisen jobber intensivt med å konkludere.

Det er sjefredaktør Gard Steiro som svarer for Skarvøy. Han har ikke besvart DNs henvendelser om denne saken.