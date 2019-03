Ap-talsmann: Ikke en kilowatt skal sendes ut av Norge

NTB Innenriks

– Industrien skal prioriteres når den fornybare energien utvikles i Norge, sier Terje Aasland til FriFagbevegelse.

Arbeiderpartiet jobber med å forsterke sin industripolitikk fram mot landsmøtet i april. Aasland trekker fram tre helt sentrale grep han mener må til:

– Vannkraften skal komme industrien til gode, og vi vil sikre industrien konkurransedyktige vilkår både på nettkostnader og kraftpriser. Industrien skal gå i bresjen for gode klimaløsninger, ikke minst når det gjelder karbonfangst og karbonlagring. Og så må vi bruke mer statlig kapital for å sikre at norsk industri kan utvikles til å bli det foretrukne landet å investere i, sier Aasland til FriFagbevegelse.

Han er klar på at nettleien må være slik at industrien ikke betaler mer enn de belaster nettet.

– Den rene, fornybare vannkraften vår er en viktig konkurransefordel for norsk industri. Derfor skal ikke en kilowatt sendes ut av landet dersom industrien trenger den, sier Aasland.

Aasland mener oljearbeiderne bærer velferdssamfunnet på sine skuldre og er klar på at oljen blir viktig også fremover:

– Norge har utviklet verdens beste samfunn på grunnlag av oljeindustrien. Vi må fortsatt legge til rette for olje- og gassaktivitet, men stille nye krav. Oljeindustrien skal lagre CO2 i reservoarene sine, utvikle flytende havvind skape muligheter for en enorm ny fornybarproduksjon, sier Aasland.

