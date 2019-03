Stortingsflertall for en rekke endringer i bioteknologiloven

NTB Innenriks

Blant endringene er partiene enige om å åpne for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling, sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år, oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige og endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna.

Endringsforslaget inneholder ingen punkt om å åpne for eggdonasjon, slik det egentlig er flertall for på Stortinget. Dette punktet fikk Kristelig Folkeparti (KrF) innvilget vetorett på i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Granavolden tidligere i år.

– Der andre krangler, handler vi. Moderniseringen vi nå er enig om, åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin. Pasientene vil nå få bedre tilgang på moderne behandling, og vi forenkler ved å fjerne unødvendige byråkratiske hindre, skriver Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre i en pressemelding.