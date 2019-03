Nytt rekordår for hjortejakta

NTB Innenriks

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det felt totalt 43.800 hjort og 30.600 elg i løpet av jaktåret 2018-2019, som løper fra 1. april til 31. mars.

Utbyttet fra hjortejakta økte dermed med 10 prosent fra foregående jaktår, mens elgjakta hadde en nedgang i utbyttet på 3 prosent.

Fellingsprosenten – altså hvor stor andel av kvoten som ble felt – var på 70 prosent for hjort og 77 prosent for elg. Kvotene var på henholdsvis 62.700 hjort og 39.800 elg.

I siste jaktår ble det for første gang åpnet for felling av hjort også i Østfold, der 11 dyr av kvoten på 18 ble felt. Det er fortsatt vestlandet som er kjerneområdet for hjortejakt, og i Sogn og Fjordane ble det felt 12.300 dyr av en kvote på 18.400.

Trøndelag er det største fylket for elgjakt, med Hedmark som en klar nummer to. Steinkjer er den største elgjaktkommunen målt i antall felte elg (900), mens Kvinnherad topper kommunestatistikken for antall felte hjort med 1.197 dyr.

(©NTB)