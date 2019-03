Kripos åpner etterforskning av dataangrepet mot Hydro

NTB Innenriks

– Politiets jobb er på samme måte som ved annen alvorlig kriminalitet å få kartlagt den straffbare handlingen best mulig, med sikte på å straffeforfølge de som står bak, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos i en pressemelding.

Kripos har sikret materiale hos Hydro etter at det tirsdag kveld ble gjennomført et møte med Hydros ledelse. I møtet fikk Kripos i tillegg oversikt over situasjonen og skadeomfanget, og vil videre gå gjennom materialet de har sikret, heter det i pressemeldingen.

Arbeidet innebærer også å få informasjon og oversikt over andre tilfeller hvor den samme skadevaren er brukt. Men det er så langt ikke kjent at det har vært flere tilfeller med denne skadevaren i Norge, ifølge Kripos.

Kripos opplyser om at de vil innhente informasjon fra andre land, i tillegg til å hente erfaring fra andre lignende dataangrep i utlandet.

Det er så langt ikke kjent hvem som står bak angrepet mot Hydro.

Hydro ble tirsdag utsatt for et omfattende cyberangrep, som påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder. Selskapet ble rammet av et såkalt løsepengevirus. Disse krypterer informasjon i selskapers datamaskiner, og det blir framsatt krav om penger for å få «låst opp» informasjonen igjen.

