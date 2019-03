Jay-Z blant hovedartistene når legendefestivalen Woodstock feirer 50 år

NTB Innenriks

Rapperen vil lede showet sammen med rockebandene Dead & Company og The Killers, opplyser Michael Lang, en av grunnleggerne av 1969-utgaven.

Sommerens konsert vil riktignok ikke hete Woodstock som i 1969, men Bethel Woods Music and Culture Festival. Dato er 16. til 18. august 2019. Den vil avholdes i Watkins Glen i New York, 185 kilometer unna det opprinnelige stedet for den legendariske 1969-festivalen.

Politisk bakteppe

Anført av flere av datidens største rockestjerner bidro til at 1969-festivalen i dag regnes som banebrytende i musikk- og kulturhistorien. Med slagordet «Tre dager for fred, musikk og kjærlighet», og med over 400.000 deltakere, såkalte hippies, ble festivalen et symbol på 1960- og 1970-tallets motkultur, der likestilling og fred sto sentralt. Det var en tid der homofile, kvinner og etniske minoriteter kjempet for sine rettigheter. Vietnam-krigen skapte også en antikrigsbevegelse i USA på den tiden.

Det politiske klimaet som utgjorde bakteppet for den konserten, kan sammenlignes med dagens, mener Lang.

– Det er litt skremmende hvor likt det er. Etniske skiller, kvinnerettigheter og klimabevissthet er noe vi trodde vi hadde løst de siste 50 årene, men nå har vi fortsatt borgerrettighetsproblemer, metoo og klimanektere, i tillegg til en viss mann i Det hvite hus, sier Lang, som kommer med et lite tilslørt stikk mot president Donald Trump.

Artistbonanza

I tillegg til Jay-Z, stiller artister som Chance The Rapper, Miley Cyrus, Common, Santana, Imagine Dragons, Robert Plant, The Black Keys og The Sensational Space Shifters. Det er ikke bare musikk på menyen, men også TED-aktige foredrag og utstillinger. – Det å kunne kobles til Woodstock er en av de største bragdene i karrieren min, sier rapperen Common, som er Emmy-, Grammy- og Oscar-vinner. – Den beste måten å motarbeide det pågående hatet og uvitenheten, er å spre kjærlighet. Den kjærligheten kommer fram i Woodstock, sier han. Lang leverte kunngjøringen i en pressekonferanse i Jimi Hendrix's Electric Lady Studios i New York. Hendrix var blant de største profilene under festivalen for 50 år siden.