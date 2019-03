HRS: To personer tatt av snøskred i Lofoten

NTB Innenriks

– Vi har relativt klar informasjon om at det var et turfølge på hele tolv personer, der fire av dem var i området hvor skredet gikk. To av dem ble tatt og den ene ble begravd. Vi kom fort til personen som ble begravd, og vedkommende får nå behandling, sier Lars Nedrevåg i Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.

Tilstanden til personen er ikke kjent, men ifølge Nedrevåg er den ikke akutt.

Alle personene er gjort rede for, ifølge Hovedredningssentralen.

Skredet gikk i Vågan kommune litt etter klokken 15 onsdag ettermiddag. Et ambulansehelikopter og et Sea King-helikopter ble sendt til stedet, og redningsoperasjonen ble koordinert av den lokale redningssentralen (LRS).

– Det er snakk om en utenlandsk vennegjeng som har vært på skitur i området, sier Nedrevåg til Avisa Nordland.

Varslingstjenesten Varsom.no advarer om stor snøskredfare i Lofoten og Vesterålen onsdag. Det er nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag som kortvarig fører til stor skredfare når været står på. Folk bes om å unngå alt skredterreng.