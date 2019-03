ESA frikjenner norsk ordning for oljenæringen

NTB Innenriks

Organet har nå avsluttet sin innledende undersøkelse av en klage mot ordningen.

– ESAs konklusjon er at den årlige tilbakebetalingen av skatteverdien på kostnader som oppstår i letefasen av petroleumsutvinning, såkalt leterefusjon, ikke utgjør statsstøtte, skriver tilsynet i en pressemelding onsdag.

I henhold til norske lover kan selskaper med skattbar inntekt trekke fra kostnadene ved leting, et nødvendig skritt på vei mot petroleumsutvinning.

Oljeselskaper som ikke har skattbar inntekt, kan fremføre slike tap med rentekompensasjon til senere år, eller be om en årlig tilbakebetaling tilsvarende skatteverdien av disse kostnadene.

Det var Bellona som klaget leterefusjonsordningen inn for ESA. Miljøstiftelsen mener ordningen utgjør ulovlig statsstøtte ved at den gir selektive fordeler til enkelte foretak.

– Dette bidrar til at staten tar en enorm risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette vil bli mindre og mindre lønnsomt å produsere, sa Bellonas Frederic Hauge i en kommentar til klagen høsten 2017.

Men ESA konkluderer med at tiltaket ikke er selektivt ettersom det er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. Et tiltak regnes ikke som statsstøtte etter EØS-reglene, hvis det ikke er selektivt, heter det fra ESA onsdag.

