Den drapstiltalte kvinnen i Kristiansand forklarer seg

Hun satte seg i vitneboksen midt i rettslokalet og forklarte seg med rolig og tydelig stemme. I utgangspunktet er det en fri forklaring retten vil få høre, det vi sil at tiltalte forklarer seg uten at rettens aktører stiller spørsmål.

Men etter ganske kort tid ba hun lagdommer Erik Holth om hjelp til å komme videre. Hun fortalte om oppveksten i Kristiansand, om bading og båtturer, ungdomskor og en alkoholisert far.

Dommeren ville vite om drapet på faren i 2002, og tiltalte forklarte seg om dagen før og etter at faren ble funnet død i boblebadet i sin bolig. Retten fikk ikke vite noe om dødsfallet, annet enn at datteren fikk vite at faren var død.

Etter en snau halvtime ba 43-åringen om en pause og startet opp igjen etter 10–15 minutter. Det er i utgangspunktet satt av tre dager til hennes forklaring.

Kvinnen er tiltalt for å ha drept faren sin i 2002 og sin tidligere samboer i 2014, samt for å ha forgiftet en ekskjæreste.

