Brasil med nye krav om at Hydro støtter lokalsamfunn

De brasilianske statsadvokatene i Ministério Público mener at Hydros lisenstillatelse utløp i 2014 for bruk av et 244 kilometer langt rør mellom to av Hydros anlegg i Brasil, skriver Dagens Næringsliv.

Røret brukes til frakt av bauksitt.

Statsadvokatene krever at Hydro betaler store pengesummer til personer som er berørt av byggingen av det lange røret, for å kompensere for avskoging, konsekvenser for vannkilder og fiske.

Hydro har hittil ikke kommentert saken overfor DN.

Selskapet Hydro har hatt en hektisk uke. Mandag ble det kjent at Hilde Merete Aasheim skal overta som konsernsjef etter Svein Richard Brantzæg. Natt til tirsdag ble konsernet rammet av et omfattende dataangrep.

