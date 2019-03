Utenlandske spillselskaper taper terreng – nå intensiveres kampen mot dem

NTB Innenriks

– Jeg er optimistisk, sier direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet til NTB.

Hun har nettopp lagt fram årsrapporten for 2018. Her kommer det blant annet fram at tre av fire nordmenn er lei av pengespillreklame.

– Lykkes

Etter flere år med eventyrlig vekst hos utenlandske nettspillselskaper som ikke har tillatelse i Norge, ser utviklingen nå ut til å flate ut.

– Når det gjelder kasinospill, så spilte 30 prosent av kundene kun hos de uregulerte selskapene i perioden 2014–2017. I 2018 ser vi at andelen er nede på rundt 10 prosent. Det ser ut som en lykkes med å kanalisere spillere til de regulerte aktørene, forklarer avdelingsdirektør Henrik Nordahl i Lotteritilsynet.

Han sier at trenden er den samme innenfor sports- og oddsspill, om enn ikke like markant. I Norge er de største regulerte aktørene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Lotteritilsyn-direktøren er fornøyd.

– Det er vanskelig å si at den positive utviklingen skyldes et enkelttiltak, men vi tror at det er totaliteten og bredden i tiltakene vi etter hvert ser en effekt av, sier hun.

Nye regler

De siste årene har Lotteritilsynets verktøyskrin i kampen mot de uregulerte selskapene vokst seg stadig større. Og snart strammes grepet ytterligere.

Nedenfor oppsummerer Paulsen noen av nyvinningene:

– Betalingsformidlingsforbudet er kanskje det beste virkemiddelet vi har for å stoppe det ulovlige tilbudet av pengespill i Norge. I 2019 blir regelverket strammet inn ytterligere gjennom en forskriftsendring. Vi får dermed bedre muligheter til å stanse innskudd til pengespill. Inntil nå har vi hatt gode virkemidler for å stoppe utbetalinger, sier hun.

Varsel på nettsider

Undersøkelser Lotteritilsynet har gjort viser at 6 av 10 er usikre på hvilke selskaper som har lov til å tilby pengespill i Norge. Et nytt tiltak kan endre på dette.

– Vi har fått i oppgave å utrede DNS-varsling. Det tror vi blir et effektivt tiltak i jobben med å informere om hva som er lov og ikke lov. Da får man et varsel når man går inn på nettsider til selskaper som ikke har lov til å tilby spill i Norge, sier Paulsen.

TV-reklame

Men det stopper ikke der. Forrige fredag kom nyheten om at regjeringen foreslår et forbud mot reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Det er jo allerede et slikt forbud som gjelder for TV-selskaper som sender fra Norge, men nå omgår selskaper dette ved å sende fra utlandet. Lovforslaget som er sendt ut vil stanse dette, og det tror vi helt klart vil ha en effekt hvis det blir vedtatt, sier direktøren.

Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Norway, som eier de kommersielle TV-aktørene TV3 og TVNorge, har uttalt seg kritisk til lovforslaget fordi de vil tape mye reklameinntekter.

– Hvis forbudet skulle bli vedtatt, kan populære TV-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, MAX, VOX, FEM og Eurosport forsvinne fra norske TV-skjermer, sa administrerende direktør Vegard Drogseth i Nordic Entertainment Group da nyheten ble kjent.

Dialog med Facebook

Foruten de nevnte tiltakene, kommer Lotteritilsynet til å fortsette arbeidet opp mot teknologigiganter som Apple og Facebook.

– Vi tipser dem om at de har sider eller apper som vi mener er i strid med norsk regelverk, og så tar de stilling til det og eventuelt sletter. Det har vi hatt god dialog og erfaring med, sier Paulsen.

For øvrig samarbeider Lotteritilsynet tett med andre myndigheter som Finanstilsynet, Medietilsynet, skatteetaten, politiet og myndigheter i andre land.

(©NTB)