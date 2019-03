Regjeringen: – God vekst i norsk økonomi

NTB Innenriks

Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg jevnt opp de siste årene og var i fjor høyere enn sin langsiktige trend for første gang på tre år, skriver departementet i en pressemelding.

Investeringene i fastlandsbedriftene har tatt seg markert opp de siste årene og har ikke vært høyere på ti år, sysselsettingsandelen stiger og anslagene framover tyder på at den vil vokse raskere enn befolkningen i yrkesaktiv alder.

Finansdepartementet peker også på at den registrerte ledigheten er godt under gjennomsnittet for de siste 20 årene, og at ledigheten i februar var den laveste på ti år.

Oppgang

Høyere kjøpekraft hos norske husholdninger og økt aktivitet i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet ventes å bidra til videre oppgang i norsk økonomi, mener departementet.

I sine anslag forutsetter departementet at det private konsumet, som lå på 1,533 milliarder kroner i 2018 ifølge foreløpige tall, vil øke med 2,4 prosent i 2019 og med 2,8 prosent neste år.

Anslagene viser også at det offentlige konsumet vil øke med 1,5 prosent i 2019, på samme nivå som i fjor.

Anslagene viser også en kraftig økning i oljeutvinning og rørtransport, fra 3,3 prosent i fjor til 12,9 prosent i år, samt at brutto nasjonalprodukt anslås å øke med 2 prosent i år og med 2,4 prosent neste år.

Trangere

Tallene danner grunnlaget for regjeringens budsjettkonferanse som starter på Hurdalssjøen hotell tirsdag. Konferansen skal avklare hovedlinjene i neste års statsbudsjett.

Både finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) har advart mot at handlingsrommet i neste års statsbudsjett vil bli langt trangere enn før.

