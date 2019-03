Mange ringte hjelpetelefon etter Jackson-dokumentar

NTB Innenriks

Dokumentarfilmen som forteller historien om to menn som hevder de som barn ble misbrukt av Michael Jackson i hans hjem, ble vist forrige søndag. Siden visningen har Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte hatt mer enn en dobling i antall henvendelser, melder P4.

I gjennomsnitt har krisesenteret rundt 40 henvendelser daglig. Men etter at dokumentaren ble sendt, kom det over 100 henvendelser – og alle refererte til dokumentaren om den avdøde popstjernen. Så mange ringte på en gang, at de ikke greide å svare alle.

Flere av dem som ringte, sto fram som overgrepsofre for første gang, forteller daglig leder Mary-Ann Oshaug,

– Ellers gikk telefonene ut på veldig mange reaksjoner i forhold til mødrene som ikke passet på ungene sine. I tillegg var det en del menn som klarte å åpne seg. Så jeg tror dokumentaren hadde mye å si for utsatte menn, sier Oshaug til P4.

(©NTB)