Lars Monsen får Marteprisen

Marteprisen deles ut av Norsk Nettverk for Downs syndrom (NNDS) og tildeles Lars Monsen for hans innsats som programleder for TV-serien «Ingen Grenser».

– Programmet viste oss at alt er mulig, sier Marte Wexelsen Goksøyr, styremedlem i NNDS og den som prisen er oppkalt etter.

– Lars Monsen viste oss at naturen er der for oss alle og gir gode muligheter til mestring og opplevelser for alle, sier hun i en pressemelding.

Marteprisen ble innstiftet så sent som i fjor, da første prisvinner ble Ingrid Bjørnov, som fikk prisen for etableringen av Dagsverk for Downs.

Prisen deles ut til en person som har bidratt positivt til holdningsskapende arbeid for mennesker med Downs syndrom, synliggjør mangfold og viser hva som er mulig for alle.

Prisen deles ut på Eidsvolls plass foran Stortinget torsdag 21. mars, som er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Da skal det blant annet arrangeres en flashmobdans som skal gå over hele verden samtidig.

På denne dagen oppfordres også folk til å gå i ulike sokker for å markere dagen. Folk oppfordres da til å ta på seg ulike sokker, ta bilde og dele i sosiale medier med emneknaggen #rockesokk. Dette er valgt fordi kromosomer ser ut som små kryss, akkurat som sokker som er paret med hælene mot hverandre.

Downs syndrom er en medfødt genetisk tilstand med et ekstra kromosom nummer 21. Hvert år fødes mellom 70 og 80 barn med Downs syndrom i Norge.

