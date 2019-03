Ruzicka slutter som konsernsjef i Orkla

NTB Innenriks

– Etter fem år som konsernsjef i Orkla har jeg kommet fram til at tiden nå er inne for å levere stafettpinnen videre. Det har vært fem innholdsrike år der Orkla har opplevd god fremgang på mange områder. Konsernet er godt posisjonert for fremtiden, sier Ruzicka i en pressemelding mandag morgen.

Arbeidet med å finne Ruzickas etterfølger starter umiddelbart. Terje Andersen (61) blir konstituert som konsernsjef fra 7. mai og inntil en ny konsernsjef er på plass.

Ruzicka tiltrådte stillingen som konsernsjef 10. februar 2014. Han var styremedlem i selskapet i perioden 2008–2014 og i perioden 2003–2005. Han var medlem av bedriftsforsamlingen i 2006–2007.

Styreleder Stein Erik Hagen takker Ruzicka for samarbeidet.

– Peter har på en utmerket måte ledet Orkla i overgangen fra å være et industrielt konglomerat til å bli et mer rendyrket merkevareorientert selskap. Jeg er dypt takknemlig for den jobben han har utført som leder for Orkla, sier Hagen.

Orkla leverer merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet blant annet i Norden og Baltikum. Konsernet er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde i 2018 en omsetning på 41 milliarder kroner og hadde ved årsskiftet omkring 18.500 ansatte.

