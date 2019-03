Polaris blir hovedeier i Trønder-Avisa

NTB Innenriks

For aksjene som Polaris nå overtar, betaler selskapet 23,9 millioner korner.

Oppkjøpet skjer gjennom en intensjonsavtale der LL Inntrøndelagen selger seg ut av selskapet, opplyser Polaris i en pressemelding. Samtidig fortsetter den andre lokale eieren, AS Nord-Trøndelag, med en eierandel på 44 prosent, etter et nedsalg på 7,9 prosent av aksjene.

Polaris Media eier fra før 10,1 prosent av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010. Etter oppkjøpet vil eierposten være på 56 prosent. Trønder-Avisa konsern vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS.

