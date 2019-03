Pastor siktet for voldtekt av barn

NTB Innenriks

– Jeg kan bekrefte at en mann er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, opplyser politiadvokat Guri Falck Kristensen i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

Voldtekten skal ha skjedd 5. mars et sted i fylket. Den siktede ble pågrepet kort tid etter, men løslatt etter to dager i politiets forvaring.

– Vi kom raskt i gang med bevissikring, og vi har allerede kommet langt i etterforskningsarbeidet. Siktede har erkjent de faktiske forhold, og fornærmede har vært i tilrettelagt avhør, fortsetter politiadvokaten.

Ifølge TV 2 er den siktede pastor i en menighet i Møre og Romsdal, men politiet opplyser at fornærmede ikke er en del av menigheten – og heller ikke i familie med den siktede mannen. Forsvareren til mannen ønsker ikke å kommentere saken.

I den nye straffeloven som ble tatt i bruk i 2015, regnes all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

(©NTB)