PST: Ikke svekket mistanke mot Bertheussen

– PST bruker nå betydelige ressurser på å etterforske truslene mot Wara, skriver PST mandag ettermiddag.

– Mistankegrunnlaget for siktelsen er ikke svekket, skriver PST.

Det var torsdag PST gikk ut med opplysningen om at de hadde siktet justisministerens egen samboer for å ha antent parets bil 10. mars. Hun er ikke siktet for tidligere hendelsene knyttet til parets bolig i desember, januar og februar, men ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det «naturlig å se disse i sammenheng».

– Bertheussen erkjenner ikke forholdet, og stiller seg uforstående til siktelsen. Sentralt i etterforskningen er blant annet teknisk gjennomgang av beslagene, opplyser PST.

