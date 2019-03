Mæland: Bygge- og eiendomsnæringen kan spare opp mot 50 milliarder kroner i året

NTB Innenriks

Mandag overleverer Bygg21 næringens egne råd og anbefalinger til kommunal- og moderniseringsministeren. Bygg 21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er at næringen skal bli mest mulig produktiv og bærekraftig, og prosjektet har de siste tre årene analysert effektiviteten i bransjen.

– Hvis næringen følger opp alle anbefalingene, anslår Bygg 21 at byggekostnadene kan reduseres med 20 prosent, eller opptil 30–50 milliarder kroner i året. Det er betydelige summer det er snakk om. Det blir uansett spennende å se hvordan næringen tar i bruk ny teknologi og samhandler mer for å effektivisere byggeprosessene, sier Monica Mæland.

Innholdet i rapportene og veilederne som leveres til Mæland, har blitt til ved at over hundre fagfolk fra alle deler av næringen har deltatt i å finne, diskutere og dele beste praksis.

– Bygge- og eiendomsnæringen har potensial for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige bygg, og samtidig øke egen verdiskapning med 20 prosent. Oppskriften er bedre samhandling, industriell tilnærming, mer bruk av ny teknologi og rett kompetanse i alle ledd, sier styreleder Sissel Leire i Bygg21.

