Høyre legger an til verdikamp om storbyene

Høyres mål i den kommende kommunevalget er å sørge for at halve Norges befolkning bor i Høyre-styrte kommuner. Skal de gjøre det, må de ta tilbake makten i hovedstaden og Bergen fra de rødgrønne.

Kampen om velgerne ligger imidlertid an til å bli knallhard. På den siste meningsmålingen for Oslo ligger rødgrønn blokk an til å beholde flertallet, selv om Høyre er klart største parti. Det er de også i Bergen, men der har ingen av blokkene flertall.

På venstresiden er endringen fra forrige kommunevalg at Ap har blitt betydelig mindre, mens de potensielle støttepartiene Rødt og SV har blitt betraktelig større.

Det er det all grunn til å advare mot, mener Høyre, som varsler at de vil bruke dette for alt det er verdt i den kommende valgkampen.

– Radikaliseres

– Venstresiden radikaliseres og frontene blir steilere. Tradisjonelle ideologiske forskjeller blir mye viktigere enn ved forrige valg, sier Høyres byrådslederkandidat i Bergen Harald Victor Hove til NTB.

Både han og kollegene i Oslo, Stavanger og Trondheim vil i valgkampen tydelig markere verdiforskjellene mellom en borgerlig og en rødere rødgrønn blokk.

– Vi er opptatt av å bevare mangfold og valgfrihet med gode private løsninger på barnehager og sykehjem. Venstresiden er kronisk opptatt av å demontere dette med oppkjøp av private barnehager, rekommunalisering og innstramminger i private avtaler. Det vil gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest, sier Hove.

Støtteparti-trøbbel

Treffer de med budskapet sitt, kan Høyre både stjele velgere fra Arbeiderpartiet og løfte de potensielle samarbeidspartiene KrF, Venstre og Frp gjennom en tydelig felles kampsak.

Begge deler, og kanskje særlig sistnevnte, blir viktig dersom Høyre skal få til maktskifter i Oslo og Bergen.

– Høyre gjør det bra og er desidert størst. Utfordringen er at de andre partiene på borgerlig side ikke leverer så bra som vi hadde håpet på, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg til NTB.

Han tror likevel det er fullt mulig å vippe nåværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) av tronen i hovedstaden.

– De borgerlige partiene har vist at de kan mobilisere før. På dette tidspunktet i 2017 var det ingen som trodde vi skulle vinne valget, men i dag er Erna Solberg statsminister for en borgerlig flertallsregjering, påpeker Lae Solberg.

Kollektivkamp

En av kildene til byrådslederkandidatens optimisme er vedtakene fra helgens Høyre-landsmøte på Gardermoen. Der fikk fylkeslaget i Oslo en rekke viktige gjennomslag, framholder Lae Solberg.

– Jeg er veldig glad for at vi vedtok en storsatsing på kollektivtransport i og rundt de store byene, og gjorde det klart at vi skal videreføre elbilfordelene. Gode løsninger for praktisk og miljøvennlig transport blir en av de aller viktigste sakene i dette kommunevalget, sier han.

Kollektivvedtaket gleder også Hove i Bergen. Han håper partileder og statsminister Erna Solberg tar med seg dette budskapet og sørger for mer statlige kollektivmidler i Nasjonal Transportplan.

– Vi vil ha større satsing på buss og mer utbygging av bybanen. Med større statlig hjelp slipper vi å belaste med mer bompenger for å få til det. Jeg gleder meg til å spre dette glade budskap til velgerne i Bergen, sier han.

Tøffe forhandlinger

Bompengemotstanden i storbyene har Hove selv merket på kroppen. På Bergens Tidenes seneste meningsmåling for vestlandsbyen fikk Folkeaksjonen nei til mer bompenger flere mandater enn Venstre og KrF til sammen.

Dersom valgresultatet i høst tilsvarer målingen, vil Høyre i tillegg til å overtale KrF og Venstre til å skrote samarbeidet med Ap måtte sikre seg støtte fra bompengeopprørerne for å få kontroll over byrådet. Hove åpner for dialog med ensakspartiet, selv om han advarer mot å stemme på dem.

– Mitt utgangspunkt er at jeg vil snakke med alle som ønsker ny kurs for Bergen, sier han.

