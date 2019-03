Dom i Mona Høiness' sak mot staten kommer tirsdag

NTB Innenriks

Dommen kommer tirsdag klokka 10, opplyser Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Høiness har klaget den norske staten inn for EMD etter at Høyesterett avviste å behandle saken hennes og hun ble ilagt sakskostnader. Høiness har klaget Norge inn for EMD for brudd på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv.

Sjikanerende kommentarer

I saken som ble behandlet i det norske rettssystemet, krevde Mona Høiness erstatning fordi seksuelle utsagn om henne ikke ble fjernet fra et debattforum på nettstedet Hegnar Online.

Høiness mente Hegnar Online ikke hadde oppfylt sitt redaktøransvar siden de ikke fjernet de sjikanerende kommentarene. Nettstedet ble felt i PFU for de tre utsagnene, men Hegnar Online mente de ikke var juridisk ansvarlig for ytringene.

Endelig avgjort

Anken over Oslo tingretts dom ble forkastet av lagmannsretten, som slo fast at Høiness måtte betale Hegnar Media og en redaktør drøyt 183.000 kroner i sakskostnader. Høyesteretts ankeutvalg bestemte i februar 2014 at Høiness' erstatningssak mot Hegnar Online ikke skulle behandles av domstolen, og med det var saken endelig avgjort i norsk rett.

– Vi er glade for at domstolen i Strasbourg nå vil behandle denne saken, som har betydning for hva kjente personer skal måtte tåle av sjikane og trakassering på internett, uttalte advokat Halvard Helle, som skrev klagen til Strasbourg, til Medier24 i juli i fjor.

