Bjørn Kise slutter som styreleder i Norwegian

NTB Innenriks

Kise har meddelt avgjørelsen til selskapets valgkomité, opplyser Norwegian mandag. Han har vært medlem av styret i Norwegian Air Shuttle siden 1993 og leder av styret siden 2010.

– Beslutningen om å tre ut av styret i Norwegian er utelukkende min. Det har ikke vært et enkelt valg, men etter 25 år i styret, hvorav mange som styreleder, er jeg trygg på at dette er en riktig beslutning. Jeg har nå nådd en så moden alder at det er naturlig for meg å slippe nye krefter til. Dette er også i tråd med hva jeg orienterte valgkomiteen om i forkant av generalforsamlingen i 2018, sier Bjørn H. Kise.

