Unge Høyre jubler over klimaseier på Høyres landsmøte

– Vi gruset partiledelsen i avstemningen, sier en meget fornøyd Unge Høyre-nestleder Daniel Skjevik-Aasberg til NTB.

– Dette flytter politikken i en grønnere retning, sier han og peker særlig på vedtaket om at havnene skal være utslippsfrie innen 2030, fjerning av elavgiften for kollektivtrafikken, at Høyre vil ha elfly i lufta innen 2025 og at klimasatsordningen i kommunene skal styrkes.

Droppet bilforbud

Ungdomspartiet greide imidlertid ikke å få med seg resten av Høyre på de mest radikale forslagene.

Flere i Unge Høyre argumenterte blant annet sterkt for å lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025, uten å vinne fram. Partileder Erna Solberg var blant dem som stemte mot.

– Det er ingen god idé, og ingen god klimaløsning heller. Det vi må gjøre er å sørge for at folk har insentiver til å kjøpe elbil, og legge til rette for at de kan kjøre med dem. Slik det var formulert var dette forslaget helt håpløst, slår hun fast.

Partiet sa også rungende nei til et forslag fra Lene Westgaard Halle i Vestfold og Telemark Høyre om «vurdere å se på en framtidig reduksjon av skattefordelene til oljebransjen. Kun tre av de 298 delegatene på landsmøtet stemte for.

– Utålmodige

Skjelvik-Aasberg sier han er litt skuffet over at partiledelsen med Solberg i spissen stemte imot mange av forslagene.

– De er sikkert opptatt av å holde budsjettene og gå litt saktere fram. Men vi er utålmodige. For å nå klimamålene kan vi ikke sitte på rumpa og være passive, slår Unge Høyre-nestlederen fast.

– Er dette nok til å nå målet om 55 prosent klimakutt innen 2030?

– Nei, det er det ikke. Derfor jobber vi for å få på plass enda sterkere klimatiltak. Men vi må ta ett steg om gangen, sier Skjevik-Aasberg.

Nye tiltak

Unge Høyres klimaseire blir en del av resolusjonen «Stans utslippene – ikke utviklingen», som ble vedtatt på søndagens landsmøte i Høyre. Dette er blant tiltakene partiet går inn for:

* Ha første utslippsfrie fly i innenlands trafikk innen 2025, og hele flåten innen 2040, i tråd med Avinors planer

* Ha utslippsfrie havner innen 2030

* At elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne insentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass

* Fortsette å redusere matkasting i dagligvarebransjen

* Vurdere ulike tiltak som forhindrer unødvendig bruk av plastemballasje, for eksempel gjennom bransjesamarbeid med dagligvareforretningene

