Unge Høyre: – Vi gruset Erna på miljø

NTB Innenriks

– Vi gruset Erna, sier en meget fornøyd Unge Høyre-nestleder Daniel Skjevik-Aasberg til NTB.

– Dette flytter politikken i en grønnere retning, sier han og peker særlig på vedtaket om at havnene skal være utslippsfrie innen 2030, fjerning av elavgiften for kollektivtrafikken, at Høyre vil ha elfly i lufta innen 2025 og at klimasatsordningen i kommunene skal styrkes.

– Utålmodige

Han er imidlertid litt skuffet over at partiledelsen med Erna Solberg i spissen stemte imot mange av forslagene.

– De er sikkert opptatt av å holde budsjettene og gå litt saktere fram. Men vi er utålmodige. For å nå klimamålene kan vi ikke sitte på rumpa og være passive, slår Unge Høyre-nestlederen fast.

– Er dette nok til å nå målet om 55 prosent klimakutt innen 2030?

– Nei, det er det ikke. Derfor jobber vi for å få på plass enda sterkere klimatiltak. Men vi må ta ett steg om gangen, sier Skjevik-Aasberg.

Nye tiltak

Under landsmøtet på Gardermoen vedtok Høyre en rekke klimatiltak:

* Ha første utslippsfrie fly i innenlands trafikk innen 2025, og hele flåten innen 2040, i tråd med Avinors planer

* Ha utslippsfrie havner innen 2030

* At elbilfordelene skal vare til minst 2021, og at det fortsatt må være egne insentiver for å velge elbil til et nytt bærekraftig avgiftssystem for bil er på plass

* Fortsette å redusere matkasting i dagligvarebransjen

* Vurdere ulike tiltak som forhindrer unødvendig bruk av plastemballasje, for eksempel gjennom bransjesamarbeid med dagligvareforretningene

* Ta initiativ i kommunene til å arbeide for å bli plastfri kommune

(©NTB)