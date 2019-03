Tre menn pågrepet etter knivstikkingen på Skjetten

NTB Innenriks

– De tre ble pågrepet i løpet av kvelden og natten. Alle tre er norske statsborgere i 20-årene. Den ene er blitt avhørt og de to andre befinner seg i avhør nå, sier jourhavende jurist Jon Granrud i Øst politidistrikt til NTB søndag formiddag.

Nødetatene fikk melding om knivstikkingen 15.30 lørdag ettermiddag. Fornærmede ble fraktet til Ullevål sykehus, hvor han ble operert. Tilstanden hans har blitt beskrevet som stabil, men mannen er foreløpig ikke vært i stand til å avhøres.

Politiet har foreløpig ikke kontroll på kniven som skal ha blitt brukt i ugjerningen. To personer skal ha blitt observert løpende fra åstedet, og fornærmede skal ha forklart at det var to gjerningspersoner som angrep ham.

En rekke politipatruljer søkte lørdag ettermiddag og kveld etter antatte gjerningspersoner. Også et politihelikopter bisto i søket. Politiet sperret av Tårnbyveien midt imot senteret og krimteknikere undersøkte stedet.

Politiet vil nå forsøke å kartlegge hendelsesforløpet og vil foreta ytterligere vitneavhør utover dagen.

