Høyre vil ikke forby salg av bensin- og dieselbiler

I uttalelsen som ble vedtatt av Høyres landsmøte på Gardermoen søndag heter det at Høyre vil «holde fast ved målet om at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025».

Dette vil partiet gjøre gjennom å sikre tilstrekkelig ladekapasitet for elbiler i hele landet, og ikke gjennom et forbud fra 2025, slik miljøpolitisk talsperson Stefan Heggelund argumenterte for i VG tidligere denne uken.

I stedet fikk Innlandet Høyre med seg landsmøtet på å vedta en ekstra tekst om at «Høyre erkjenner at elbilen ikke er et alternativ for alle, og at noen fortsatt må benytte biler som går på fossilt drivstoff til et annet alternativ er tilgjengelig».

Dersom Høyre hadde vedtatt et forbud fra 2025, ville de uansett hatt store problemer med å få det gjennom i regjering. I Frp er nemlig motstanden sterk.

– For Frp vil det være uaktuelt å være med på å forby salg av nye bensin- og dieselbiler om seks år. Dette lukter Tesla-Høyre lang vei, jog eg kan umulig se for meg at de distriktspolitiske kreftene i Høyre vil stille seg bak dette, sa Bård Hoksrud, som sitter i Frps bilpolitiske utvalg og i finanskomiteen på Stortinget, til NTB da han fikk nyss om forslaget.

