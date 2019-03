Duket for forsvarskamp i Høyre

NTB Innenriks

Sterke fylkeslag som Oslo, Viken og Bergen har alle levert forslag om at Høyre skal gå inn for 2-prosentmålet for at Norge skal overholde sine forpliktelser.

Under NATO-toppmøtet i Wales 2014 forpliktet samtlige NATO-land seg til å styrke sine nasjonale forsvar og øke sine forsvarsbevilgninger til to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2024.

Ny formulering

Redaksjonskomiteen, som har behandlet forslagene, ønsker derimot følgende formulering:

«Høyre vil at Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at forsvarsbevilgningene trappes ytterligere opp til 2 % av BNP innen 2024, og at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.»

– Nå er forsvarsbudsjettet på nesten 60 milliarder kroner. Vi skal fortsette å bevege oss mot 2-prosentmålet, understreket utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin innledning søndag.

I forkant av partiets landsmøte på Gardermoen advarte partileder og statsminister Erna Solberg mot å stadfeste 2-prosentmålet fordi dette vil bli for kostbart for Norge.

Bruker mindre

– Det har vi ikke økonomisk handlingsrom til, selv om vi ikke gjorde noe på andre områder. Det gapet er vanskelig å tette. Det er omtrent 20 milliarder, slo Solberg fast tidligere denne uka.

Årets forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor. Norge er i dag det eneste landet med grense til Russland som bruker mindre enn 2 prosent til forsvarsformål.

I 2017 vedtok Høyres landsmøte gradvis å øke Norges forsvarsbudsjetter opp mot NATOs 2-prosentsmål i løpet av et tiår.

Sp: Uklart

Senterpartiet ber Høyre slå ring om 2-prosentmålet.

– De siste to årene har det blitt uklart for oss om Høyre mener å følge opp det partiet selv kunngjorde etter sitt landsmøte i 2017. Faktisk vil Norge i 2019 være lenger unna å møte vår forpliktelse overfor NATO i 2019, enn vi var i 2018, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere forsvarssjef Harald Sunde i en kronikk i VG søndag.

– Forsvarsbevilgningenes andel av vårt brutto nasjonalprodukt øker ikke. De faller. Erna må vekkes, skriver de to.

(©NTB)