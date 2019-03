Siv Jensen vil ikke spekulere om Waras fremtid

NTB Innenriks

Justisministeren er for tiden i permisjon etter at hans samboer torsdag ble pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

– Det er ikke tiden for å spekulere i dette. Nå har han permisjon, han har en veldig vanskelig livssituasjon, og det tenker jeg vi skal respektere nå. Det jeg er opptatt av nå er å sørge for at han har det best mulig etter forholdene, sier Jensen til NTB.

– Det er ingen grunn til å spekulere i dette nå. Situasjonen er uavklart og politiet jobber med saken. Jeg tenker de skal få jobbe med saken, og han må få lov til å ta seg av familien sin, sier hun.

Ikke for tette bånd til First House

Jensen innledet talen sin til landsstyremøtet med å understreke hvor vanskelig situasjonen er for justisministeren, og sier det kom som et sjokk også for Wara.

Etter at Wara gikk ut i permisjon besluttet to av hans tidligere kollegaer fra PR-byrået First House å ta ubetalt ferie for å bistå ham i tiden framover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har også en fortid i byrået.

Jensen synes ikke båndene er for tette mellom regjeringen og PR-byrået.

– Jeg opplever ikke at det er det. Det er veldig klare regler om de formelle tingene i dette. Dette handler om venner som stiller opp for en venn i en vanskelig situasjon, sier Jensen.

«Naturlige årsaker» til utskiftninger

Jensen utelukker at Høyre kan overta justisministerposten etter at statsminister Erna Solberg (H) fredag sa at det «er ingen tvil om at Høyre har lyst på justisministerposten», men la til at partiet ikke kan ta alle de viktige postene.

Hun fikk også spørsmål om hvorvidt Høyre-lysten på statsrådsposten har økt etter Wara-saken. Da smilte hun bare taust.

– Jeg oppfatter ikke at det er det hun har sagt i det hele tatt. Det er mange poster i en regjering som Høyre kunne tenke seg å ha, men vi har en fordeling som står fast, sier Jensen.

Hun sier videre at det i hovedsak er «naturlige årsaker» som har ført til så mange utskiftninger i posisjonen.

– Frp har sittet i regjering i fem og et halvt år. Det er naturlig at det har vært noen utskiftninger av mannskapet på veien, sier hun, og lister opp ting som lang reisevei og balansegangen mellom familieliv og politikk som årsaker til dette.

