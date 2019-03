Kvinnejubel etter at Høyre vedtok å fjerne pappakvoten

NTB Innenriks

Sammen med Viken og Trøndelag Høyre tapte Høyre-kvinnene det første slaget på Høyres landsmøte, som gikk på en snarlig omkamp om dagens tredeling og vurdering av hvorvidt man bør gå tilbake til ordningen med ti uker til far.

I runde to i debatten om Høyres prinsipprogram ble det imidlertid full seier. Et soleklart flertall av delegatene stemte for at partiet på sikt skal gå inn for å fjerne pappakvoten, og dermed gi familier full selvbestemmelse over hele foreldrepermisjonen.

– Det er vi veldig glade for. Dette er god Høyre-politikk, sier Guro Angell Gimse, stortingsvara og nestleder i Høyres kvinneforum, til NTB.

– Men jeg vil presisere at vi også ønsker far på banen. Dette er ikke et forslag som skal sende mor tilbake på kjøkkenbenken, understreker hun.

– Rigid

Setningen som ble vedtatt i prinsipprogrammet sier ingenting om når Høyres mål om fri fordeling skal innfris. Både Gimse og nestlederkollega Anne-Mette Øvrum i kvinneforumet erkjenner at det i dag fortsatt er behov for å ha en fedrekvote.

– Per i dag ser vi at det er nødvendig. Vi må sørge for at arbeidsliv, næringsliv og samfunnet generelt aksepterer at man skal ut i permisjon, slik at det på sikt blir lettere for både far og mor å være mer fleksible og bestemme selv, sier Øvrum

Høyre-kvinnene holder imidlertid fast ved at dagens tredeling med 15 uker til far, 15 uker til mor og resten til fri fordeling, helst bør vekk.

– Det er veldig rigid, men vi respekterer at Venstre har fått gjennomslag for tredeling nå. Det vi er opptatt av å signalisere er at denne tredelingen ikke er hogd i stein for alltid, sier Gimse.

Ingen omkamp

Høyre-nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner understreker imidlertid at tredelingen er hogd i stein ut denne regjeringsperioden.

– Det blir ikke aktuelt med noen omkamp. Vi står samlet bak Granavolden-erklæringen, sier han til NTB.

– Men når Høyre skal vedta et prinsipprogram som peker framover i flere perioder, kanskje fram mot 2030, er det naturlig at vi tar et prinsipielt standpunkt om at dette er noe familiene bør få avgjøre selv, understreker han.

Sanner er selv tilhenger av å på sikt gi foreldre full valgfrihet, men understreker at tiden ikke er moden for det ennå.

– Jeg har vært, og er fortsatt en forsvarer av en romslig pappaperm. Jeg mener det er helt nødvendig for å fremme likestilling og styrke familiene. Men på sikt håper jeg vi kommer til et punkt der det er like lett for far å gå til arbeidsgiver og si at han skal være hjemme og passe på sine barn, som det er for mor, sier han.

– Trist

Arbeiderpartiets familie- og likestillingspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen sier hun blir trist over vedtaket fra Høyre.

– Etter å ha satt likestillingen i revers i fem år, toppet med å ofre kvinners selvbestemmelse på maktens alter, slår Høyre med Høyrekvinnene i spissen ettertrykkelig fast en gang for alle at de ikke er noe likestillingsparti. Trist! sier hun i en kommentar til NTB.

Arbeiderpartiet ønsker å bevare fedrekvoten slik den er i dag, og ser ingen umiddelbar framtid der man kan fjerne den helt.

– Vi mener at pappakvoten er avgjørende for at fedre tar ut og får lov til å ta ut lang permisjon. Det viste også høyresidens kutt fra 14 til 10 uker. All forskning og empiri viser at fedre bare får det pappakvoten er, og resten tar mor. Det er det beste argumentet for å bevare og beskytte pappakvoten, sier hun.

