Høyre sier ja til p-piller, nei til «rumpereklame»

NTB Innenriks

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot er overrasket over det store flertallet begge forslagene fikk under landsmøtet på Gardermoen lørdag.

– Ja, egentlig, for det var en del motforestillinger, sier hun til NTB.

Samtidig er hun usikker på hvordan Høyres nye standpunkter vil bli tatt imot hos regjeringspartnerne KrF, Venstre og Frp.

– Men her handler det jo om at det største partiet forhåpentligvis kan sette dagsorden, sier hun

– Doble signaler

Begge punktene er en del av et eget løft for barn og unges psykiske helse som ble vedtatt på landsmøtet.

Selv om resolusjonen inneholdt godt over 20 forslag, var det punktene om gratis prevensjon og forbud mot reklame for kosmetiske inngrep som fikk klart mest oppmerksomhet. Fra talerstolen pekte flere på at å det å gi gratis prevensjon til ungdom under seksuell lavalder gir doble signaler.

– Vi har en seksuell lavalder, og den er på 16 år. Da sender det ut et underlig signal at staten skal ha den ordningen, sa stortingspolitiker og helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland

– Er det noe som er like sikkert som at sola går opp i øst og ned i vest, så er det at noen unge mennesker kommer til å ha sex før de fyller 16 år, uansett hva Sveinung Stensland sier, kontret Bruflot.

– Generasjonsskifte

Hun påpeker at unge jenter også bruker p-piller til andre ting, som å dempe menstruasjonssmerter.

Bruflot mener også at å si ja til et forbud mot reklame for kosmetiske operasjoner er tegn på et generasjonsskifte i Høyre.

Et par av veteranene i partiet gikk på talerstolen og argumenterte med at man «ikke kan forby alt man ikke liker», men Unge Høyre var samstemte i at «rumpereklame» er et problem.

– Mange av oss unge på landsmøtet, føler langt mer på presset fra influensere og bloggere. De bryr seg ikke om det lille vi har av regler i dag. Det er en forskjell i hvordan dette oppleves som problem, som går på alder, sier hun.

– Treffer barn

Kjendisblogger Sophie Elise Isachsen (24) ble flere ganger trukket fram som eksempel under debatten om reklameforbud. Hun har vært åpen på bloggen sin om operasjonene hun har tatt, blant annet i brystene, rumpa og leppene, og senest for å fikse på hårfestet.

Emma Ingeborg Tveit Erlandsen i Unge Høyre var soleklar på at denne typen «reklame» må forbys.

– Jeg bryr meg ikke om hva Sophie Elise gjør, men hun har lesere helt nede i elleveårsalderen, og jeg mener hun må stilles til ansvar for hva hun skriver, sa hun.

(©NTB)