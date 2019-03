Høyre-nei til skolelunsj og fraværsgrense i ungdomsskolen

NTB Innenriks

En omfattende resolusjon om velferd i kommunene ble vedtatt på Høyres landsmøte lørdag.

Et av tiltakene som hadde støtte fra komiteen bak resolusjonen, var å innføre en enkel og sunn skolelunsj på alle skoletrinn. Det ble imidlertid nedstemt av landsmøtet.

Det ble også finanspolitisk talsmann Henrik Asheims forslag om å innføre fraværsgrense på ungdomstrinnet.

Isteden vedtok partiet at «skoleeiere må sette inn konkrete tiltak for elever med høyt fravær i grunnopplæringen», slik Høyres ordførerkandidat i Gjøvik, Anne Bjærtnes, foreslo.

– Hvis fraværet handler om dårlig mestring av fag og det sosiale, kan vi ikke skyve ansvaret for at vi har en skole som ikke fungerer, over på barn helt ned i tolvårsalderen og plassere en fraværsgrense på dem, sa hun da hun argumenterte for forslaget i forkant av landsmøtet.

Et forslag om å innføre strengere regler for mobilbruk i skolen var også gjenstand for sterk debatt. Tross motstand fra flere ble imidlertid forslaget til slutt vedtatt.

