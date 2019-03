Black Box-sjefen vil sette opp omstridt teaterstykke på nytt

NTB Innenriks

– I utgangspunktet var programmet vårt i vår fullt. Nå jobber vi for å finne løsninger, sier teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland til Aftenposten.

Onsdag ble hun og de fire kunstnerne bak forestillingen siktet for å ha krenket privatlivets fred etter at justisminister Tor Mikkel Waras samboer anmeldte dem i desember.

I teaterforestillingen «Ways of Seeing» brukes det bilder av boligen til Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen. Bildene er tatt uten samtykke fra samboerparet. Teaterforestillingen ble opprinnelig satt opp i november, og i kjølvannet av dette skjedde en rekke ildspåsettelser og truende hendelser ved Wara og Bertheussens bolig og eiendom.

Torsdag ble Bertheussen siktet for å ha diktet opp en straffbar handling i forbindelse med en brann i parets bil natt til 10. mars. Hun nekter straffskyld.

Politiet har understreket at siktelsen mot teateret ikke har sammenheng med forholdene Bertheussen er siktet for.

Sibué-Birkeland tror at siktelsen mot henne og kunstnere vil bli frafalt. Hun mener kunstnerne bak forestillingen ikke brøt loven.

– Jeg så at den inneholdt kontroversielle uttalelser, og at den kunne vekke debatt. Men de reflekterer selv i stykket over om det er riktig å filme forskjellige politikeres hus. Kunstnerne brøt ikke loven. Det å ikke sette opp forestillingen, var aldri et alternativ.

