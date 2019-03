Trine Skei Grande: – Jeg heier på kunstnere som tør provosere

NTB Innenriks

– Jeg forutsetter at statsminister Erna Solberg er enig i det som står i kulturmeldingen jeg la fram før jul: At all kulturpolitikk har utgangspunkt i grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til Dagsavisen.

Regjeringen har i to statsbudsjetter økt støtten til Black Box-teateret, og Grande sier hun regner med at statsminister Erna Solberg (H) fortsatt støtter dette.

Hun sier de økte støtten nettopp for å gi rom til den typen ytringer som kunstnerne bak teaterforestillingen «Ways of Seeing» står for.

Solberg har blitt bedt om å si unnskyld for kritikken hun rettet mot Black Box og «Ways of Seeing» som brukte bilder av justisminister Tor Mikkel Waras hjem uten hans tillatelse. Solberg har uttalt at dette var en belastning for Wara og familien og vil ikke unnskylde uttalelsen. Grande vil ikke uttale seg om Solberg bør si unnskyld.

– Jeg vil ikke si annet enn at jeg regner med at statsministeren står bak denne regjeringens kulturpolitikk, sier Grande.

Hun håper norske kunstnere ikke lar seg skremme fra å skape kunst som provoserer.

– Det Venstre og denne regjeringen står for, er at vi trenger flere og andre stemmer i Kultur-Norge. Vi trenger mer, ikke mindre kunst som provoserer. Jeg heier på dem som tør å provosere, og som skaper diskusjon og debatt i det offentlige rom, understreker Grande.

