Solberg vil slå hardere ned på gjengene

På Høyres landsmøte fredag varslet hun at strengere virkemidler må tas i bruk for å stanse gjengkriminaliteten.

– Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår, sa Solberg i sin tale til landsmøtet på Gardermoen.

Landsmøtet skal i helgen vedta en egen resolusjon på gjengkriminalitet.

Frykter smitteeffekt

Blant tiltakene som foreslås, er inndragning av verdier fra kriminell virksomhet, økt bruk av ungdomsfengsler og innføring av et eget straffebud som rammer rekruttering til gjengvirksomhet.

– Noen av de unge er veldig hardbarkede. Da er det en utfordring med samfunnsstraff, mener Solberg.

Hun mener gjenger i Oslo «skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge» og frykter at smitteeffekten kan nå også andre byer.

– Kriminelle gjenger som rekrutterer barn til å gjøre ulovlige handlinger, skal slås hardt ned på. Vi kan ikke være naive, men må tenke nytt, sier hun.

Dansk modell

I Danmark har man tatt i bruk dobbeltstraff for personer som blir dømt for gjengkriminalitet, noe Frp-nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug omtalte som «helt konge» da hun besøkte den danske hovedstaden i forrige uke.

På spørsmål fra NTB om hva statsministeren mener om dette, svarer Solberg:

– Dette har ikke vært et tema her i Norge – så langt.

I resolusjonsforslaget heter det imidlertid at myndighetene bør «vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger i regi av gjengvirksomhet etter dansk modell».

Miste respekten

Høyre-lederen fastslo at «en trygg oppvekst varer livet ut» og at det derfor er avgjørende at familier som sliter får hjelp og at barnevernet griper inn når det er nødvendig.

Derimot kan mangelen på rask og følbar respons føre til at ungdommer mister respekten for politi og rettsvesen, heter det i resolusjonsforslaget.

