Solberg godtet seg over at kommentatorene tok feil

Både Dagsavisen, VG og Dagbladet fikk passet påskrevet da statsministeren og partilederen innledet sin tale til Høyres landsmøte på Gardermoen fredag ettermiddag. Hun hevdet hun kunne ramset opp mange flere.

– VG skrev i 2017: «Det er over, slutt, dødt og begravet. Nok et forsøk på å bygge en levedyktig allianse mellom de borgerlige partiene har kollapset», siterte statsministeren.

– Men la meg si det med ord som kommentatorene kan kjenne igjen: Vårt store prosjekt har lyktes, og firepartisamarbeidet har gjenoppstått fra de døde, fastslo statsministeren til rungende applaus fra salen.

For to år siden ble Høyre-Frp-regjeringen utvidet med Venstre, mens KrF ble innlemmet et års tid senere. Med KrF i folden hadde regjeringen sikret seg flertall i Stortinget. Solberg har allerede blikket festet på valget 2021 og har til hensikt å bli gjenvalgt for tredje gang.

Borgerlig samling har vært viktig for Høyre i mer enn 100 år, framholdt hun.

– Fordi det er der vi finner troen på mennesker, på menneskers skaperkraft og ønsket om et samfunn med muligheter for alle, sa Solberg.

