Selvtilfreds Solberg godtet seg på landsmøtet

NTB Innenriks

– Det var surt den gang å lese mange av de kommentarene. Jeg skal ikke legge skjul på det. Men gleden er desto større når vi nå kan hente fram igjen noen av disse kommentarene, sa Solberg i sin tale til Høyres landsmøte fredag og viste til Dagsavisen, VG og Dagbladet, som alle skrev at hennes drøm om en borgerlig flertallsregjering var død og begravet.

– Men la meg si det med ord som kommentatorene kan kjenne igjen: Vårt store prosjekt har lyktes, fastslo statsministeren til rungende applaus fra salen.

Ut mot markeringspolitikk

I sin tale til landsmøtet på Gardermoen skrøt Solberg varmt av regjeringssamarbeidet med Venstre, KrF og Frp, men erkjente samtidig at Høyre ikke alltid får markert seg like sterkt som hun skulle ønske.

– Nå er vi fire partier som skal sette sitt preg på samarbeidet. Det betyr at alle, også Høyre, må både gi og ta. Men da vil jeg minne om Jan P. Syses ord om samarbeid: Ekteskapet har mange sorger, men sølibatet har ingen gleder, sa Høyre-lederen.

Samtidig kom hun med et stikk til partier som kommer med utspill som aldri blir faktisk politikk.

– Det viktige for Høyre er hva vi får til. Politikk som bare ropes ut for markeringens skyld, er uten betydning for folks hverdag. Det har aldri vært Høyres vei, sa hun.

– Vi skal lage virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Tettere på arbeidslivet

Et av temaene som oftest gikk igjen i talen, var omstillingen Norge må gjennom. Det gjelder både i møte med digitaliseringsalderen og i møte med behovet for flere bein å stå på i tillegg til petroleumsnæringen.

Nøkkelen er utdanning og kompetanse, mener Høyre-lederen.

– Nærheten til arbeidslivet vil bli viktigere i alle deler av vårt utdanningssystem, sa Solberg.

– Paradoksalt nok har vi for eksempel mange ledige med IKT-utdanning, samtidig som vi har mange ledige stillinger. Det kan tyde på at utdanningen ikke treffer arbeidslivets behov, sa hun.

– Det er kanskje et signal om at grunnutdanningen, på alle nivåer, må komme mye tettere på arbeidslivet enn før, sa statsministeren.

Inkluderingsdugnad

Hun løftet også fram viktigheten av å inkludere dem med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.

– Her finner vi ofte høyt kompetente mennesker, men altfor ofte gjør deres bakgrunn at de aldri blir vurdert. Sånn kan vi ikke holde på, sa Solberg.

– I en hektisk hverdag kan det være fristende å ringe til et utenlandsk bemanningsbyrå, men jeg håper flere bedrifter heller ringer til Nav, fortsatte hun, og kom med en klar oppfordring til framtidige Høyre-ordførere og byrådsledere:

– Der hvor vi vinner makten i valget til høsten, bør dere lage inkluderingsprosjekter.

Kamp mot gjenger

Solberg varsler også at det framover skal slås hardere ned på kriminelle gjenger som gjør hverdagen utrygg for barn og unge.

– Vi ser hvordan gjenger i Oslo skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge når de har etablert seg. Smitteeffekten kan også nå andre byer, som Bergen, sa hun.

– Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår. Kriminelle gjenger som rekrutterer barn til å gjøre ulovlige handlinger, skal slås hardt ned på, sa statsministeren.

(©NTB)