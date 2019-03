Rødt, SV og MDG fosser fram i Oslo – sikrer flertall for Raymond Johansen som byrådsleder

NTB Innenriks

Dermed redder de tre partiene flertallet for det rødgrønne byrådet, selv om Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen og faller 7,8 prosentpoeng til 24,2 prosent.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at venstresiden er så sterk i hovedstaden. Men vi har sett flere steder at venstresiden har styrket seg, sier Thore Gard Olaussen i Respons Analyse om den ferske målingen de har utført for VG.

Høyre beholder omtrent samme oppslutning som ved forrige valg, men Frp mister velgere. Bakgrunnstallene viser at de går til Høyre.

Høyre er klart størst med 31,4 prosent (-0,4). Frp faller 1,2 prosentpoeng til 4,8 prosent.

– For de fleste større partiene går det velgere begge veier. Det som avgjør er jo om de får flere velgere tilbake enn de mister. Når det gjelder Oslo Ap og Oslo Høyre, er det omtrent lik utveksling av velgere, og ingen tjener på det. Så det store velgertapet for Ap, er til venstresiden.

Partienes oppslutning fordeler seg slik. Endringer fra kommunevalget i 2015 i parentes:

Rødt 9,2 prosent (+4,2), SV 9,2 prosent (+4,2), Ap 24,2 (-7,8), Sp 1,9 (+,1,3) Venstre 5,8 (-1,1), KrF 1,8 (-0,6), Høyre 31,4 (-0,4) og Frp 4,8 (-1,2).

Målingen er utført av Respons Analyse for VG mellom 7. og 12. mars. 600 personer er intervjuet om hva de ville stemt på kommunevalget. Feilmarginen på målingen er mellom 2,5 og 4 prosent og størst for de største partiene.

