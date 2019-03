Politiet setter inn sikkerhetstiltak ved norske moskeer

NTB Innenriks

– Vi har en løpende dialog ut ifra behovene til moskeene. Vi prøver å ivareta sikkerheten med synligere patruljering og trygghetsskapende tiltak, sier operasjonsleder i Oslo, Christian Krohn Engeseth til NRK.

Talsperson Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway fordømmer angrepet i Christchurch på det sterkeste, og sier det gir vonde assosiasjoner til 22. juli 2011 i Norge.

– Dette angrepet må sees i sammenheng med økende islamofobi og konspirasjonsteorier mot muslimer, også i Norge, uttaler Ahmad.

– Vi har bestemt oss for å trappe opp sikkerheten og vaktholdet under dagens bønn. Vi tar sikkerheten for våre besøkende på høyeste alvor, legger han til.

Politi til stede i Bergen

Også i Bergen øker politiet sikkerheten under fredagsbønnen.

Styreleder Badreddine Maizi i Bergen moské forteller til Bergens Tidende at politiet har tatt kontakt og møter opp med en patrulje under fredagsbønnen, først og fremst for å vise medfølelse, sier han.

Radikaliseringskontakt Pål-Tore Haga i Vest politidistrikt bekrefter overfor avisa at politiet vil være til stede utenfor moskeen for å øke sikkerheten til dem som kommer.

Følger situasjonen

Islamsk Råd Norge opplyser på sin Facebook-side at de er i løpende kontakt med politiet.

– Norge har ingenting å være bekymret for, men for ordens skyld øker vi sikkerheten utenfor med ekstra mannskaper. Dersom dere ser noe mistenkelig, så ta direkte kontakt med politiet, heter det.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) går ut med en oppfordring om økt sikkerhet i Norge.

– Vi oppfordrer alle moskeer i Norge til å være ekstra på vakt og samarbeide med lokalt politi om sikkerhetstiltak i moskeene, skriver de i en uttalelse der de fordømmer terrorangrepet på New Zealand.

