NRK: Bond-innspilling i Norge i mars

Kanalen har fått innsyn i dokumenter fra Nittedal kommune, som bekrefter at innspillingen vil foregå i Nittedal fra 25. mars til 2. april.

I løpet av den aktuelle uken blir det innført et midlertidig flyforbud i området, på bakgrunn av at innspillingen blant annet vil involvere helikoptre som flyr i høy hastighet i lav høyde.

Ryktene om norsk Bond-innspilling begynte å svirre i forrige måned etter at det ble kjent at det var snekret en stor hytte på isen i myrkanten ved Langvann i Hakadal. Kort tid etter ble det bekreftet gjennom dokumenter fra kommunen at det skal spilles inn film ved den nybygde hytta.

«Bond 25» med Daniel Craig i hovedrollen, blir tildelt 47 millioner kroner i insentivtilskudd for innspilling i Norge. Filmen skal ifølge filmnettstedet IMDB ha premiere i februar 2020 og er den 25. i rekken om Agent 007.

Det er foreløpig ikke kjent om Craig er involvert i scenene som skal spilles inn i Norge.

