Lensmann tiltalt for å ha misbrukt sin stilling

NTB Innenriks

Rettssaken mot mannen starter 19. mars.

Spesialenheten for politisaker tok ut tiltale mot den ansatte i Nordland politidistrikt i november 2018, ifølge Rana Blad.

Tjenestemannen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, samt for å ha gitt uriktig erklæring i et politidokument.

Forholdene mannen er tiltalt for skal ha funnet sted ved to anledninger, i november 2017 og i januar 2018.

Ifølge tiltalen har polititjenestemannen bistått den fornærmede i saken med å skrive merknader i en førerkortsak. Deretter skal han ha hatt seksuell omgang med den fornærmede.

Han skal også ha bekreftet i et dokument at fornærmede ved tre anledninger hadde avgitt negativ urinprøve, til tross for at han ikke visste prøveresultatene. Dette ble brukt til å dokumentere fornærmedes rusfrihet i en førerkortsak, ifølge tiltalen.

Mannens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld for det alvorligste punktet i tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld for det seksuelle i tiltalen. Utover det har jeg ingen kommentar, sier de Vibe.

Lensmannen har vært suspendert fra sin stilling mens saken har vært under etterforskning. Nordland politidistrikt har også opprettet personalsak mot mannen.

(©NTB)