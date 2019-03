Ekstremistforsker: Likhetene med Breivik er påfallende

NTB Innenriks

Mannen som skal ha stått bak angrepene mot to moskeer i New Zealand, hevder å være inspirert av 22. juli-angrepene. Mannen skal angivelig ha skrevet et manifest som han publiserte på nettet, hvor han hevder å ha vært i kontakt med Breivik.

– Det ligner mye på 22. juli i den forstand at det virker som gjerningsmannen har gjennomført et angrep på ett sted, før han skal ha kjørt av gårde til et annet sted og fortsatt der. I tillegg virker han å være inspirert av Breivik ideologisk, med den overordnede ideen om den store trusselen fra islam, sier ekstremistforsker Lars Gule ved Oslo Met til NTB.

Gule tror ikke på New Zealand-angriperens påstand om at han skal ha vært i kontakt med Breivik. Han mener likevel at likheten mellom de to er påfallende og at angriperen utvilsomt har hentet inspirasjon fra Brevik.

– Jeg har ikke fått lest dette manifestet ennå, men slik jeg har forstått det har denne angriperen påtatt seg en slags tempelridderrolle hvor han viser til den såkalte modige ridderen, og at Breivik dermed definitivt er et forbilde, sier han.

Politiet i Oslo og Bergen sier at flere moskeer har vært i kontakt med dem, og at de setter inn sikkerhetstiltak rundt moskeene i kjølvannet av New Zealand-angrepene. Gule sier man ikke kan utelukke verken islamistiske hevnaksjoner eller New Zealand-inspirerte angrep mot moskeer i Norge.

– Ingenting kan utelukkes. Sannsynligheten for at høyreekstremister angriper muslimer er større enn islamistiske angrep i Norge, men ingen av delene er spesielt sannsynlig slik jeg vurderer det, sier Gule.

