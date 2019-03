Teaterregissør mener Solberg mangler respekt for det frie ord

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) kritiserte teateroppsetningen for å gjøre det enda mer belastende å være politiker. Hun ville torsdag, etter pågripelsen av justisministerens samboer, ikke beklage uttalelsen. Hun gjentok at det hadde vært belastende for Tor Mikkel Wara og familien at bilder av boligen var med i teaterstykket. Regissør Pia Maria Roll er kritisk til at Solberg ikke vil beklage.

– Det hun har gjort, viser jo en fullstendig mangel på respekt for det frie ord. Men jeg håper at dette blir fulgt opp. Jeg håper dette får etterspill, sier regissøren til VG.

Teaterstykket «Ways of Seeing» er satt opp av Roll, Marius von der Fehr, Hanan Benammar og Sara Baban. I stykket viser de Waras bolig, noe som førte til at justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, anmeldte teateret.

I etterkant har det vært flere mistenkelige hendelser ved Waras bolig. Torsdag ble Bertheussen siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars.

Roll sier at alle kunstnerne, og spesielt Sara Baban, har mottatt en rekke trusler i forbindelse med saken.

– Vi er utrolig lettet. Det er en forferdelig personlig tragedie dette her. Vi er ikke interessert i å rakke ned på samboeren til justisministeren, men samtidig har det vært veldig tøft for oss, sier Roll.

– At pressen så ukritisk har akseptert samboeren og Frps narrativ i måned etter måned uten å stille kritiske spørsmål, har vært utrolig vanskelig. Det har blitt trykket og publisert mye som rett og slett er løgn, sier regissøren.

