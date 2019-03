PST mener Waras samboer har diktet opp straffbar handling – justisministeren permittert

NTB Innenriks

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (54), er siktet for brudd på straffeloven paragraf 225, bokstav b. Paragrafen omfatter anklage om oppdiktet straffbar handling:

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

Det er ikke kjent hvordan hun stiller seg til siktelsen som gjelder brannen i en bil som sto utenfor parets hus natt til søndag 10. mars. Hendelsen var den siste i en lang rekke ildspåsettelser, trusler og angrep mot parets bolig og eiendom de siste månedene.

I avhør hos PST

– Dette er et stort sjokk for meg, men også for Tor Mikkel Wara og hans familie, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag, der også Frp-leder Siv Jensen deltok.

Statsministeren ble informert om saken torsdag ettermiddag, etter at politiet hadde fått rettens medhold i å pågripe Waras samboer og ransake parets bolig.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen og ved det gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Hun understreket at etterforskningen er i en innledende fase.

– Saken vil bli etterforsket bredt og med tanke på å avklare både skyld og uskyld, fremholdt PST-sjefen.

PST mener det ikke er nødvendig å varetektsfengsle Bertheussen.

– Tragedie

Statsminister Erna Solberg understreker at saken går veldig sterkt inn på Tor Mikkel Wara.

– Dette er en tragedie for ham og hans familie. Wara ba i samtalen vi hadde om å få permisjon, og det vil han få i statsråd fredag.

Samtidig utnevnes samferdselsminister Jon Georg Dale til fungerende justisminister.

– Tor Mikkel vil ikke være tilgjengelig for pressen i dag. Jeg ber om forståelse for det. Han har behov for å ivareta sin familie i den vanskelige situasjonen de er oppe i nå, sier statsministeren.

– La politiet gjøre jobben sin

Siv Jensen opplyste på pressekonferansen at hun ble orientert om saken av statsministeren klokken 15 torsdag.

– Uansett utfall av denne saken er dette en personlig tragedie for ham og hans familie. Det er bra at politiet gjør jobben sin, og at de fortsetter å gjøre den, sier Jensen.

– I dag er jeg først og fremst opptatt av å vise omtanke for Tor Mikkel og hans nærmeste for den veldig krevende situasjonen de er inne i. Dette er ikke dagen for konklusjoner, sa Jensen og slo ut med armene:

– Vi vet ikke så mye mer og må la politiet få gjøre jobben sin.

Pågrepet hjemme

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan torsdag kveld ikke svare på om avhørene er ferdige eller om Bertheussen er løslatt etter avhør.

Tor Mikkel Wara avhøres som vitne i saken torsdag kveld av PST, får Dagbladet bekreftet.

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor NTB at Wara har bedt ham om bistand på vegne av sin samboer.

I desember ble det tegnet hakekors og skrevet ordet «rasist» på hus og bil. I januar var det et branntilløp i søppelkassen og i februar ble politiets bombegruppe tilkalt for å undersøke en mistenkelig gjenstand. 4. mars rykket bombegruppa ut på nytt etter funn av et truende brev.

Bertheussen er ikke siktet for disse andre forholdene.