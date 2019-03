Nye Norwegian-kanselleringer fredag

NTB Innenriks

– Norwegians ansatte jobber dag og natt for å finne løsninger for passasjerer som blir berørt av endringer i flyprogrammet, noe vi har lyktes godt med. Det vil være noen kanselleringer i morgen også. Per nå ser det ut som at ni flyginger til, fra og i Norge blir kansellert, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til NTB torsdag kveld.

18 Norwegian-fly av typen Boeing 737 MAX 8 er satt på bakken etter at et Ethiopian Airlines-fly av samme modell styrtet i Etiopia søndag. Ulykken kostet alle 157 ombord livet, blant dem den norske Røde-Kors-medarbeideren Karoline Aadland (28).

Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter tirsdag valgte Norwegian å sette alle 18 flyene på bakken. Torsdag ble ti avganger fra, til og i Norge kansellert.

Kan få pengene tilbake

Passasjerer som får sine flyginger kansellert, kan få de booket om eller kan velge å få pengene igjen, opplyser Norwegian.

– Passasjerer som er berørt, har blitt og blir kontaktet direkte via SMS. Det er viktig at alle andre passasjerer forholder seg som normalt. Vi slår sammen flygninger som betyr at de aller fleste som blir berørt får ny avgangstid samme dag, sier Næss.

Onsdag kveld gikk Norwegian-sjef Bjørn Kjos ut med en unnskyldning til alle som ble rammet.

15 millioner kroner per dag

Norwegians flåte består av totalt 163 fly. Bare 18 er av typen Boeing 737 MAX 8.

Det kan koste Norwegian over 15 millioner kroner per dag å sette de 18 flyene på bakken, ifølge Finansavisen. Flyselskapet sier de ikke ønsker å belastes økonomisk for at de nye flyene nå har blitt tatt ut av drift, og har varslet at de kommer til å sende hele regningen til Boeing.

Norwegian mottok det første MAX-flyet i 2017. Totalt har flyselskapet bestilt 110 av flytypen, og har fått levert 18 av disse så langt.

(©NTB)