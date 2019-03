Influensatoppen er nådd

NTB Innenriks

Overvåkingsdata for uke 10 indikerer at forekomsten av influensa sank i alle regioner, bortsett fra i Nord-Norge hvor nivået ligger stabilt, skriver Folkehelsinstituttet i sin rapport for uke 10.

– Influensautbruddet er på hell, skriver FHI i rapporten.

Antallet innlagte per uke er nå på et middels nivå. Det vil likevel være mange influensasyke i ukene som kommer, og Folkehelseinstituttet anbefaler at personer i målgruppene vaksinerer seg.

1,4 prosent av dem som oppsøkte lege i forrige uke, ble diagnostisert med influensalignende sykdom.

158 personer ble innlagt med influensa i forrige uke. Alle tilfellene dreide seg om influensa A (H1N1). Dette er en etterkommer av viruset som utgjorde pandemien i 2009 og da ble kalt «svineinfluensa». Viruset har siden sirkulert jevnlig og regnes nå som et normalt sesonginfluensavirus.

Ifølge FHI kan vinterferie i store deler av landet ha påvirket tallene for uke 8 og 9. Andelen influensapositive gikk ned fra 22,2 prosent til 16,5 prosent fra uke 9 til uke 10.

